Гаитянка продвигает местный промоушн и участвует в конкурсах бикини. Кликай и наслаждайся

Девушка не пропускает тренировки даже на карантине.

Жаклин Джерингер – профессиональная бодибилдерша с Гаити. Девушка ежегодно участвует в конкурсах бикини, а иногда работает ринг-герл в гаитянском промоушне Trinity Sport Combat, продвигающем юных представителей смешанных единоборств. Жаклин переехала учиться в США, но в 2005 году у нее родился сын, и она вернулась на родину матерью-одиночкой – там она получила терапевтическое образование и 2,5 года работала в ортопедической клинике, параллельно прокачивая тело.

«Некоторым людям одномоментно везет, и они преуспевают, но долгосрочный успех в любой сфере жизни требует тяжелой работы», – делится жизненным кредо Джерингер. Фигура девушки – идеальная иллюстрация ее правоты.

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