Смешанные боевые искусства

«Хотим вернуть ММА болельщикам». АСА подтвердил дату боя Александра Емельяненко

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Александр Емельяненко

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 26 минут

Поединок с Магомедом Исмаиловым пройдет в срок.

Промоушн Absolute Championship Akhmat объявил о возобновлении проведения соревнований по смешанным единоборствам.

«Мы ценим труд своих бойцов и не хотим, чтобы они потеряли класс, простаивая без боев. Мы хотим вернуть ММА болельщикам, вселить оптимизм и веру, что пандемия – это не навсегда. Поэтому мы стартуем 11 июля с ACA 106 и до конца лета проведем четыре турнира.

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Карды 106 и 107 турниров будут переформированы и анонсированы в ближайшее время. Бой Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов в силе и пройдет 24 июля», – заявил президент ACA Майрбек Хасиев.

Глава промоушна также добавил, что Атлетическая комиссия ACA создаст протокол безопасности для проведения ближайших турниров, а их место и формат будут зависеть от развития ситуации с пандемией. Его цитирует пресс-служба Absolute Championship Akhmat.

  • Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова должен был пройти на московской «ВТБ Арене» 3 апреля, но из-за коронавируса поединок сначала отменили, а затем перенесли на 24 июля.
  • Последний раз брат Федора выходил в профессиональный октагон в августе 2018-го и свел вничью поединок с Тони Джонсоном в Екатеринбурге.

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