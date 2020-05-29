Александр Емельяненко
Фото: Instagram
Поединок с Магомедом Исмаиловым пройдет в срок.
Промоушн Absolute Championship Akhmat объявил о возобновлении проведения соревнований по смешанным единоборствам.
«Мы ценим труд своих бойцов и не хотим, чтобы они потеряли класс, простаивая без боев. Мы хотим вернуть ММА болельщикам, вселить оптимизм и веру, что пандемия – это не навсегда. Поэтому мы стартуем 11 июля с ACA 106 и до конца лета проведем четыре турнира.
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Карды 106 и 107 турниров будут переформированы и анонсированы в ближайшее время. Бой Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов в силе и пройдет 24 июля», – заявил президент ACA Майрбек Хасиев.
Глава промоушна также добавил, что Атлетическая комиссия ACA создаст протокол безопасности для проведения ближайших турниров, а их место и формат будут зависеть от развития ситуации с пандемией. Его цитирует пресс-служба Absolute Championship Akhmat.
- Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова должен был пройти на московской «ВТБ Арене» 3 апреля, но из-за коронавируса поединок сначала отменили, а затем перенесли на 24 июля.
- Последний раз брат Федора выходил в профессиональный октагон в августе 2018-го и свел вничью поединок с Тони Джонсоном в Екатеринбурге.
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