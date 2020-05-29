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UFC наконец переезжает. Из Джексонвилля, где прошли три стартовых ивента первой посткоронавирусной недели, промоушн отправился в старый-добрый Лас-Вегас.

Дэйна Уайт впервые опробует продакшн-студию UFC APEX, которую построили для съемки мероприятий и шоу. Центр открыли лишь за пару недель до ивента, зато внутри уже сняли третий сезон Dana White’s Contender Series. Теперь же здесь будут месить лица не ради красивой картинки, а за титулы и продвижение в рейтинге.

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Все пары основного карда

Тайрон Вудли – Гилберт Бёрнс

Благой Иванов – Аугусто Сакаи

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Билли Карантильо – Спайк Карлайл

Рузвельт Робертс – Брок Уивер

Маккензи Дёрн – Ханна Сиферс

Все прелимы

Кэтлин Чукагян – Антонина Шевченко

Габриэль Грин – Даниэль Родригес

Джамахал Хилл – Клидсон Абреу

Тим Эллиот – Брэндон Ройвал

Луис Смолка – Кейси Кенни

Крис Гуттьерес – Винс Моралес

Главный бой

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли не махался 14 месяцев после поражения от Камару Усмана и теперь снова выходит в октагон. У Избранного за время простоя сорвались два поединка – в 2019-м он повредил руку перед махачем с Робби Лоулером, а в марте 2020-го Леон Эдвардс не вылетел в Штаты из-за закрытого коронавирусом неба.

Гилберт Бёрнс наоборот только набирает мощь. У бразильца серия из пяти побед, плюс в последнем ивенте перед паузой на COVID-19 он завалил Дэмиана Майю за 154 секунды и отхватил 50-тысячный бонус за лучшее выступление вечера. Гилберт набрал отличную форму и считается открытием дивизиона, которому под силу опрокинуть первого номера рейтинга UFC.

На что еще обратить внимание

Битва двух тяжеловесов – да, Благой Иванов и Аугусто Сакаи во втором десятке чарта UFC, но у болгарина гигантская мотивация победить. У него 2-2 в четырех последних поединках, и есть подозрение, что поражение от японо-бразильца обрубит его шансы на жирные гонорары в промоушне. Они должны были чесать друг о друга кулаки еще 9 мая, но Сакаи не дали визу в Штаты, поэтому встречу отложили на ивент в Неваде.

Антонина Шевченко, Киргизия Фото: Getty Images

Другой хайлайт – женский наилегчайший вес. Второй номер рейтинга Кэтлин Чукагян зарубится с андердогом Антониной Шевченко. Дамочка с армянскими корнями в феврале огребла от младшей сестры Тони Валентины и жаждет мести киргизской семейке. У Шевченко-старшей будет преимущество – родственница наверняка подскажет, как правильнее уработать и как побольнее ударить Чукагян.

А еще дерется Маккензи Дёрн – на нее вы можете посмотреть в подборке Eurosport.ru.

Где смотреть

UFC, телевидение Фото: Getty Images

В отличие от трех предыдущих ивентов, UFC on ESPN 9 в России неожиданно не покажут на РЕН ТВ. Канал никак не прокомментировал отказ от прямых трансляций смешанных единоборств, на следующей неделе номерной ивент также останется без показа на РЕН.

UFC on ESPN: Woodley vs. Burns в полном объеме эксклюзивно покажет UFC TV. Он доступен в трех кабельных сетях – Wink от «Ростелекома», «Триколор» и More.TV. Старт прямой трансляции – в ночь с 30 на 31 мая в 2:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4:00 мск, главный бой вечера предварительно ожидается в 6:15 мск.

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