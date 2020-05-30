Смешанные боевые искусства

Чемпион UFC Джонс предложил Уайту разорвать с ним контракт

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Джон Джонс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 23 минут

Боец считает, что его с радостью примут другие промоушны.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс предложил президенту промоушна Дэйне Уайту разорвать с ним контракт.

«Я не делаю и половины того, что делает Деонтей Уайлдер. Если из-за моей репутации ты так недооцениваешь меня, то просто освободи меня от моего контракта. Уверен, что какой-нибудь другой промоушн будет более чем счастлив принять меня», – написал 32-летний Джонс.

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  • Ранее Уайт заявил, что Джонс требует неадекватно большие деньги. Боец назвал слова президента UFC ложью
  • Статистика Джонса – 26 побед, одно поражений и один бой, признанный несостоявшимся.

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