Смешанные боевые искусства

Боец UFC вышел на взвешивание и дуэль взглядов в маске чумного доктора

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Спайк Карлайл

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 9 минут

Пандемия вдохновляет участников боев на творчество.

Американский боец Спайк Карлайл креативно подготовился к традиционным мероприятиям, предваряющим турнир UFC on ESPN 9.

Мужчина вышел на взвешивание и дуэль взглядов против соотечественника Билли Куарантилло в маске чумного доктора – так выглядели средневековые врачи в Европе, которые боролись с эпидемией бубонной чумы.

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  • Турнир состоится в ночь с 30 мая на 1 июня по московскому времени. Это четвертый ивент UFC в разгар пандемии.
  • Статистика Карлайла – 9-1-0.
  • Главный бой UFC on ESPN 9 – Тайрон Вудли – Гилберт Бёрнс.

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