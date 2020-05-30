Спайк Карлайл
Фото: Instagram
Пандемия вдохновляет участников боев на творчество.
Американский боец Спайк Карлайл креативно подготовился к традиционным мероприятиям, предваряющим турнир UFC on ESPN 9.
Мужчина вышел на взвешивание и дуэль взглядов против соотечественника Билли Куарантилло в маске чумного доктора – так выглядели средневековые врачи в Европе, которые боролись с эпидемией бубонной чумы.
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- Турнир состоится в ночь с 30 мая на 1 июня по московскому времени. Это четвертый ивент UFC в разгар пандемии.
- Статистика Карлайла – 9-1-0.
- Главный бой UFC on ESPN 9 – Тайрон Вудли – Гилберт Бёрнс.
UFC проведет ивент на студии Дэйны Уайта. Подерутся Вудли с Бёрнсом и старшая сестра Шевченко
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