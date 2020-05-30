Вячеслав Дацик
Фото: Other Agency
Конор и другие стоят в сторонке.
Российский представитель MMA Вячеслав Дацик регулярно появляется в инфополе благодаря диким выходкам, но боец всегда был немного сумасшедшим.
В начале карьеры еще совсем юный Дацик участвовал в чемпионате мира-2000 по панкратиону – древнегреческому единоборству, по своим правилам очень похожему на современные MMA. Вячеслав дрался с белорусом Андреем Будником – если верить аккаунту реддита, который напомнил про легендарный забив, после той встречи Будник больше никогда не выходил в октагон.
Дацик: «Бой с Емельяненко переведен в разряд спорта, чтобы никто не сел»
Дацик превратил поединок в шоу – бодал соперника головой, а оказавшись в партере рвал на нем волосы. После полученного предупреждения Вячеслав повел себя еще более дико – отплясывал и кривлялся прямо во время боя. После мощного попадания от рыжего бойца Будник не смог продолжить поединок. Уходя в раздевалку, Дацик исполнил что-то в духе фирменной походки Конора Макгрегора и картинно упал – настоящий шоумен.
- Вячеслав Дацик начал карьеру в ММА в 1999 году, однако несколько раз попадал в тюрьму за разбой и грабежи. Также 39-летний спортсмен проходил лечение в психиатрических лечебницах.
- В апреле 2019-го Дацик провел бой с ютьюбером Артемом Тарасовым. Ему присудили техническое поражение за запрещенный прием против соперника.
Дацик нашел нового соперника по прозвищу Безумный Макс. Бойцы на двоих сидели 27 лет
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке