Чукагян побеждает Антонину Шевченко
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Старшей сестре не удалось повторить результат Валентины.
Антонина Шевченко уступила американке Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9 в соглавном бою.
31-летняя Чукагян победила единогланым судейским решением. Из 202 ударов 45 пришлось в голову сопернице, а Шевченко нанесла всего 34 удара.
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- В предыдущем бою, который состоялся в феврале, Кэтлин проиграла Валентине Шевченко – младшей сестре Антонины.
- Теперь статистика Шевченко-старшей – 7-2. У Чукагян – 14-3.
Шевченко разбила Чукагян и в третий раз защитила титул UFC
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