Смешанные боевые искусства

Антонина Шевченко разгромно проиграла Чукагян: 202:34 по ударам

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Чукагян побеждает Антонину Шевченко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
6 минут назад

Старшей сестре не удалось повторить результат Валентины.

Антонина Шевченко уступила американке Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9 в соглавном бою.

31-летняя Чукагян победила единогланым судейским решением. Из 202 ударов 45 пришлось в голову сопернице, а Шевченко нанесла всего 34 удара.

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  • В предыдущем бою, который состоялся в феврале, Кэтлин проиграла Валентине Шевченко – младшей сестре Антонины.
  • Теперь статистика Шевченко-старшей – 7-2. У Чукагян – 14-3.

Шевченко разбила Чукагян и в третий раз защитила титул UFC

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