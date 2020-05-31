Смешанные боевые искусства

Шевченко-старшая показала избитое лицо после поражения и 45 ударов в голову

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Кэтлин Чукагян против Антонины Шевченко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
26 минут назад

Антонине сильно досталось от соперницы.

Боец UFC Антонина Шевченко показала, как выглядит ее лицо после поражения от Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе.

«ММА – тяжелый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее», – подписала публикацию 35-летняя Шевченко. На ее лице – синяки и царапины: в бою она пропустила 202 удара, 45 пришлись в голову.

Смешанные боевые искусства

Антонина Шевченко разгромно проиграла Чукагян: 202:34 по ударам

2 ЧАСОВ НАЗАД
  • Чукагян победила единогласным решением судей.
  • Теперь статистика Шевченко-старшей – 7-2.

Енджейчик 15 минут дралась с кошмарными гематомами на лице

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Смешанные боевые искусства

Китаянка из UFC жестоко избила польку – она завершит карьеру из-за операции на глазах

05/03/2020 В 23:29
Смешанные боевые искусства

UFC назвал окончательную дату боя Волкова против Блейдса

ЧЕРЕЗ 16 МИНУТ
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Смешанные боевые искусства

UFC назвал окончательную дату боя Волкова против Блейдса

ЧЕРЕЗ 16 МИНУТ
Смешанные боевые искусства

Антонина Шевченко разгромно проиграла Чукагян: 202:34 по ударам

2 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Чокнутый винтажный Дацик – бодает соперника, рвет на нем волосы и отплясывает по ходу боя

12 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Боец UFC вышел на взвешивание и дуэль взглядов в маске чумного доктора

ДЕНЬ НАЗАД

Тренды

Play Icon
Теннис

Безумный розыгрыш в исполнении Гаудио – им он запустил камбэк с 0:2 в финале «РГ»-2004 против Кориа

14 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

Восхитительный розыгрыш в исполнении Мустера и Чанга с финала «РГ»-1995

18 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

18 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Теннис

Матчбол финала 1981 года, после которого Борг стал 6-кратным чемпионом «Ролан Гаррос»

ВЧЕРА В 21:34
Play Icon
Чемпионат Испании

Вальдес будет тренировать клуб четвертого дивизиона Испании

ВЧЕРА В 09:21
Чемпионат Румынии

Экс-модель Playboy может спасти румынский клуб от банкротства

29/05/2020 В 05:53
Play Icon
Все виды спорта

Шикарный обводящий удар Курье в матче с Агасси на «Ролан Гаррос»-1991

ВЧЕРА В 17:18
Play Icon
Play Icon
Теннис

Удивительная дерзость Чанга в матче с Лендлом в 1989-м – он принимал подачу из середины корта

28/05/2020 В 12:04
Play Icon
Чемпионат России

Еще 4 игрока «Локомотива» сдали положительный тест на коронавирус

28/05/2020 В 11:16
Чемпионат России

Рами расторг контракт с «Сочи», агент игрока грозит клубу проблемами с ФИФА

28/05/2020 В 05:26
Play Icon
Теннис

Самое странное празднование в карьере Сафина

27/05/2020 В 20:17
Play Icon
Чемпионат Англии

Умер «Сити» Гвардиолы. Пеп уйдет в «Барселону»

14/02/2020 В 21:34
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалАнтонина Шевченко разгромно проиграла Чукагян: 202:34 по ударам
Следующий материалUFC назвал окончательную дату боя Волкова против Блейдса