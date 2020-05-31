Кэтлин Чукагян против Антонины Шевченко
Фото: Getty Images
Антонине сильно досталось от соперницы.
Боец UFC Антонина Шевченко показала, как выглядит ее лицо после поражения от Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе.
«ММА – тяжелый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее», – подписала публикацию 35-летняя Шевченко. На ее лице – синяки и царапины: в бою она пропустила 202 удара, 45 пришлись в голову.
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Антонина Шевченко разгромно проиграла Чукагян: 202:34 по ударам
2 ЧАСОВ НАЗАД
- Чукагян победила единогласным решением судей.
- Теперь статистика Шевченко-старшей – 7-2.
Енджейчик 15 минут дралась с кошмарными гематомами на лице
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