Антонине сильно досталось от соперницы.

Боец UFC Антонина Шевченко показала, как выглядит ее лицо после поражения от Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе.

«ММА – тяжелый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее», – подписала публикацию 35-летняя Шевченко. На ее лице – синяки и царапины: в бою она пропустила 202 удара, 45 пришлись в голову.

Смешанные боевые искусства Антонина Шевченко разгромно проиграла Чукагян: 202:34 по ударам 2 ЧАСОВ НАЗАД

Чукагян победила единогласным решением судей.

Теперь статистика Шевченко-старшей – 7-2.

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