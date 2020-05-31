Александр Волков
Фото: Getty Images
Дата та же, место – другое.
UFC объявил официальную дату боя между российский бойцом Александром Волковым и американцем Кертисом Блейдсом.
Поединок состоится 20 июня в рамках турнира UFC Fight Night 176 на домашней арене UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Менеджер 31-летнего Волкова Иван Банников подтвердил в комментарии ТАСС, что вопрос с вылетом бойца в США уже успешно решен.
Смешанные боевые искусства
Бой Волкова против Блейдса перенесен
24/05/2020 В 12:59
- Бой Волкова и Блейдса в тяжелом весе должен был состояться в ту же дату в Канаде, но ивент отменили из-за коронавируса.
- Статистика Александра – 31 победа и семь поражений.
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте
Смешанные боевые искусства
Шевченко-старшая показала избитое лицо после поражения и 45 ударов в голову
26 МИНУТ НАЗАД
Смешанные боевые искусства
Антонина Шевченко разгромно проиграла Чукагян: 202:34 по ударам
2 ЧАСОВ НАЗАД
По теме