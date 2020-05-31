Дата та же, место – другое.

UFC объявил официальную дату боя между российский бойцом Александром Волковым и американцем Кертисом Блейдсом.

Поединок состоится 20 июня в рамках турнира UFC Fight Night 176 на домашней арене UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Менеджер 31-летнего Волкова Иван Банников подтвердил в комментарии ТАСС, что вопрос с вылетом бойца в США уже успешно решен.

Смешанные боевые искусства Бой Волкова против Блейдса перенесен 24/05/2020 В 12:59

Бой Волкова и Блейдса в тяжелом весе должен был состояться в ту же дату в Канаде, но ивент отменили из-за коронавируса.

Статистика Александра – 31 победа и семь поражений.

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