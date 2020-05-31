Боец ММА в юности зарабатывал грабежом. Его убили выстрелом в лицо на глазах у жены и сына

Адриано Сантана победил внутренних демонов, но не справился с внешними.

Детективы Соуза и Маринейро приехали на место убийства засветло. Уставшие и замученные, они метались с места на место. Ранее вечером пара наркош из револьвера обстреляли патрульную машину полиции города Белен и скрылись. Копу за рулем повезло: он даже запомнил, как выглядели нападавшие, но найти и поймать их не успели – следователей вызвали в район Оутейро, и Соуза с Маринейро сразу поняли, что найдут там кровь.

Их отделу полиции не хватало рук – как и любому другому, – поэтому на каждом детективе висели с десяток дел одновременно, что ужасно выматывало. Но им еще повезло – в других участках дежурным иногда приказывали не принимать оружие у сотрудников, чтобы вынудить их работать дольше: пока табельное с тобой, ты при исполнении. И детективы пахали по 30 часов.

Смешанные боевые искусства Олейник – мой любимый боец UFC. Проблемы с деньгами делают его несгибаемым 16/05/2020 В 10:00

Соуза и Маринейро получили по стакану горького черного кофе от патрульного у входа в неприметный коттедж и пересекли желтые полицейские ленты. Внутри их ждала рыдающая вдова и девятилетний мальчик, молча сидящий на диване. Ребенок был в глубоком шоке и смотрел в одну точку. Ковер в соседней комнате пропитался кровью настолько, что она сочилась из него при нажатии. Маринейро увидел рамку с фото на полке: вдова обнимала мужчину со сломанными ушами, носом и сместившейся бровью. Детектив много лет назад привык к сценам убийств, но в этот раз ощутил волну сожаления: на фото с него смотрела местная знаменитость – боец ММА Адриано Сантана по прозвищу Мамонт.

К 29 годам Сантана уже был опытным бойцом в смешанных единоборствах: он провел 30 поединков на любительском уровне и поучаствовал в двух турнирах – Mr. Prime Fighter Champion 4 (выиграл) и North Extreme Cagefighting 15 (проиграл). Список заслуг кажется кислым, но важно знать один факт: бразильское джиу-джитсу в последние 20 лет превратилось в национальную идею, лишь немного уступающую футболу. Любой боец, который хоть немного высовывался дальше мордобоя в подвальной качалке, тут же попадал под прожектор внимания ребят из фавел. Адриано был из таких.

Сантана родился в 1988 году в Оутейро. Он рос непослушным мальчиком и часто попадал в неприятности. Когда отец ушел из семьи, Адриано было пять лет. Мать не могла толком объяснить взрослых проблем, поэтому детский мозг выстроил цепочку сам: я хулиганил, папа бросил меня – значит, я виноват. Мать поднимала ребенка в одиночку в бедноте, и Адриано изо всех сил пытался быть хорошим сыном.

Дело в том, что Белен был одним из регионов, которые сильнее всего пострадали от приобретения Бразилией независимости в 18 веке. С тех пор край пережил несколько взлетов, а в остальное время деградировал. Так в конце 18 века огромные доходы приносил скот, в 19-м – кофе, рис и хлопок, в 20-м – каучук. Каждый пик продолжался очень короткое время, которого хватило, чтобы настроить красивых колониальных зданий, среди которых ходили голодные бедняки, когда рост экономики падал. Быть хорошим сыном в Белене – значило искать еду любым способом. Чаще всего – воровским. И Адриано был хорошим сыном.

Постепенно криминал и банды затянули – Сантана даже несколько месяцев провел в тюрьме. Но мать уговорила сына не связываться с преступностью. Для парня, воспитанного исключительно женской рукой, слово матери было святым. Поэтому Адриано переключился на спорт и качалку, где познакомился с бразильским джиу-джитсу. Стиль единоборств захватил его и открыл новый смысл жизни. Он делал деньги тяжелым физическим трудом, но не переходил грань закона.

В 20 лет Адриано женился и завел сына. Днем он работал на корабле, после службы тренировался, а вечера проводил с семьей. Распорядок нарушали только турниры и бои. Денег они не приносили, а жена, подросший сын и стареющая мать требовали все большей заботы, поэтому Адриано взялся за старое. Когда Сантану чуть не посадили за ограбление квартиры, жена поставила ультиматум – либо семья, либо бандитская жизнь. Парень выбрал первое – материнское воспитание диктовало прислушиваться к женскому мнению. Закончив политехнический колледж, Сантана устроился инженером на военный корабль. Мать гордилась сыном – всем говорила, что он служит на флоте. За бои Адриано получал 500 долларов, которые уходили на оплату небольшого дома. В мае 2018-го ему обещали два поединка, каждый из которых принес бы по пять тысяч долларов. Он не знал, что за месяц до прорыва в карьере разразится ночной кошмар, который перевернет жизнь семьи.

3 апреля 2018 года в 23:30 в заднюю дверь дома постучали. Адриано уложил сына спать и смотрел с женой телевизор в зале без света. Когда три громких удара потрясли дверь, боец напрягся. Сантана знал, что такой стук – плохой знак: не раз стучал так сам, проверяя, на месте ли жильцы дома, который он хочет обнести. Адриано сказал жене схватить сына и спрятаться, а сам пошел к двери.

Когда Сантана приблизился к заднему выходу, кто-то сильно ударил по ней ногой – петли и замок едва выдержали. Адриано кинулся к проему, чтобы подпереть дверь своим весом, но второй удар ногой случился раньше, и бойца сильно ударило по лицу. Он увидел трех парней с физиономиями, замотанными банданами. У одного был револьвер. Он поднял ствол и выстрелил, но Сантана уже кинулся за угол – в комнату с женой и сыном.

Боец закрыл их собой и умолял грабителей успокоиться, но парень с пистолетом поднял ствол и выстрелил прямо в лицо Адриано. Боец упал, а медвежатники потребовали у жены телефоны, деньги и драгоценности. Девушка заметила, что ее муж еще дышит, поэтому действовала как можно быстрее, стараясь не поддаваться панике. Чем быстрее уйдут грабители, тем скорее она вызовет скорую, а значит шансы на спасение есть.

Бандиты собрали ценности и двинулись обратно к задней двери. Двое уже вышли, а парень с пушкой шел за ними. Но в этот момент раненый Сантана не выдержал и застонал. Вооруженный грабитель обернулся на звук и увидел, что его жертва жива. Жена, которая все это время держала себя в руках, сорвалась. Девушка молила не добивать мужа. «На него жалко пуль», – сказал грабитель, и на секунду пробудил надежду в глазах свидетельницы. Но затем парень достал нож и вогнал в грудь бойца. Тот захрипел. Изо рта потек ручеек крови, и Сантана затих. Грабитель вытер лезвие о футболку жертвы, взял револьвер и ушел.

Эту историю услышали детективы Соуза и Маринейро чуть больше суток спустя. Местные газеты гадали, кто мог напасть на бойца, какой у них мотив, а копы решили, что это будет очередной висяк. Но они ошиблись, как и газетчики – мотива не было: просто налет на случайный дом, без наводки и плана. 22-летнего Эрика де Соузу Силву и 21-летнего Габриеля да Силву арестовали, потому что они обстреляли из револьвера машину полицейского за несколько часов до того, как пойти на ограбление – коп узнал их. А через несколько часов допросов они раскололись и, к удивлению Соузы и Маринейро, выдали рассказ о налете на дом той же ночью.

Адриано Сантана большую часть жизни пытался подняться со дна. На глубину его тянули тяжелые камни: бросивший отец, нищета, криминал, тюрьма. Но боец все равно видел над головой лучи света – мать, жену, сына. И спорт. Для тысяч бедняков по всему миру он становится спасательным кругом, и Сантана был в сантиметрах от того, чтобы ухватиться за него – 10 тысяч долларов за два боя в мае 2018-го могли обернуться прекрасным началом. Но Адриано догнала собственная кармическая пуля – то, что помогало ему выживать в юные годы, убило, когда счастье было совсем рядом.

Другие шок-тексты об ММА:

Сына бойца ММА задавила 72-летняя пьяная старушка. Органы ребенка спасли 9 других детей

Боец UFC Эдди Альварес защитил девушку от русского бандита. Его увезли в лес и чуть не убили

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Смешанные боевые искусства Боец выбил сопернику зуб и извинился: «Это часть работы» 14/05/2020 В 11:28