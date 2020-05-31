Спайк Карлайл больше никогда не отвернется от оппонента до сирены.

Спайк Карлайл дрался с Билли Карантилльо в рамках ивента UFC в Лас-Вегасе.

За несколько секунд до конца раунда рыжий боец повалил оппонента и нанес несколько тяжелых ударов. Казалось, что Карантилльо уже не сможет подняться, и Карлайл вальяжно направился в свой угол, забыв о главном правиле MMA – защищать себя в каждый момент боя. Билли резво встал и за секунду до серены прописал сопернику в голову со спины.

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Бой продолжался еще два раунда, и Карантилльо победил судейским решением.

Статистика Карлайла – 9-2, Карантилльо – 14-2.

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