Спайк Карлайл – Билли Карантилльо
Фото: Twitter
Спайк Карлайл больше никогда не отвернется от оппонента до сирены.
Спайк Карлайл дрался с Билли Карантилльо в рамках ивента UFC в Лас-Вегасе.
За несколько секунд до конца раунда рыжий боец повалил оппонента и нанес несколько тяжелых ударов. Казалось, что Карантилльо уже не сможет подняться, и Карлайл вальяжно направился в свой угол, забыв о главном правиле MMA – защищать себя в каждый момент боя. Билли резво встал и за секунду до серены прописал сопернику в голову со спины.
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- Бой продолжался еще два раунда, и Карантилльо победил судейским решением.
- Статистика Карлайла – 9-2, Карантилльо – 14-2.
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