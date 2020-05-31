Смешанные боевые искусства

Уайт продолжает войну с лучшим бойцом UFC. Джонс намекнул, что может уйти в бокс

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Дэйна Уайт, Джон Джонс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 23 минут

Совсем неясно, кто из мужчин выдумывает.

Лучший боец UFC вне весовых категорий Джон Джонс и глава промоушна Дэйна Уайт продолжают воевать.

Дэйна обвинил Джонса в алчности, Джон в ответ назвал Уайта лгуном и заявил, что никогда не делал запросов по деньгам. Позже боец предложил разорвать с ним контракт. «Кому верить? Вам решать, ребята. Нахрена бы я соврал? Что я должен получить от лжи? Зачем мне это? В этом нет смысла. Понимаете, о чем я? Очевидно, он сейчас на взводе.

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Я всегда смотрю на то, кем мог бы стать Джон Джонс. Он мог бы стать Леброном этого вида спорта. Он мог бы быть настолько большим. Быть величайшим всех времен не значит, что вы получите 30 миллионов долларов. Умение продавать – вот, что значит. Джон Джонс многое с собой сделал. В одном из твитов он написал, что я порчу его репутацию. Я порчу? Ты проделал очень хорошую работу, чтобы запятнать себя. Я этого не делал.

Хантер (юрист Уайта – прим. Eurosport.ru) предложил ему обсудить цифры: «Я тебе все покажу и расскажу». И он ответил: «Мне плевать на ваши цифры. Я хочу то, что хочу, точка». Жизнь так не работает. Почему бы вам, ребята, не прилететь назад и не сказать своему боссу: «Мне похрен, сколько зарабатывает эта компания. Вот, чего я хочу, и вы мне это дадите». Посмотрим, что у вас выйдет», – рассказал Уайт на пресс-конференции после ивента, его слова приводит MMAJunkie.

Джонс отреагировал в твиттере. «У нас с Хантером был очень уважительный разговор, мне нравится, как ты пытаешься выставить меня злым парнем, грубо требующим денег. А потом приплетаешь мои истории вне октагона, чтобы оправдать то, что годами не доплачиваешь мне десятки миллионов. Ты строишь из себя крутого и делаешь вид, что тебе все это безразлично – отвечай за слова и разорви со мной контракт. Я, вероятно, заработал бы больше за первый боксерский поединок, чем за три следующих поединка в UFC. Никто не должен мириться с ложью Дэйны».

  • Статистика Джонса – 26 побед, одно поражение и один бой, признанный несостоявшимся.
  • Джонс – единственный, кто опережает Хабиба Нурмагомедова в общем рейтинге UFC.

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