Спортсмен не слишком толерантен к сексуальным меньшинствам.

Боец MMA из Казахстана Куат Хамитов раскритиковал представителей ЛГБТ Казахстана.

«Я являюсь патриотом своей страны и считаю, что ЛГБТ портят нашу молодежь. Я не хочу, чтобы эти люди деформировали сознание наших детей и молодежи. Наши отцы и деды воевали не за то, чтобы какие-то извращенцы пришли к нам в страну и превратили все в хаос. Я не знал даже, что в моей стране и нации есть такие люди. Это не присуще ни для нас, ни для любой другой мировой религии. Все ученые говорят, что это отклонение.

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Я же не лезу в чужую кровать. Если эти люди считают это нормальным, то пусть занимаются этим у себя дома и не пропагандируют свое отклонение нашей молодежи. В нашей стране не принято даже на улице целоваться и обниматься. Мы – казахи, если увидим открытое проявление ЛГБТ сообщества, либо что-то похожее, то мы можем даже напасть на них. Пусть занимаются этим в своих домах – вот моя позиция», – сказал Хамитов в интервью Fight Night Global TV.

Хамитов занимает седьмую позицию в рейтинге лучших бойцов Fight Nights Global в легком весе.

Летом 2017 года в Казахстане Конституционный суд признал несоответствующим Конституции законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», к которой, в частности, относится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

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