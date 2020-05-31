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Тактаров – об убийстве темнокожего в США: «Там у полицейских мозгов нет, я это давно знаю»

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Олег Тактаров

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
15 минут назад

Олег не удивился трагедии.

Бывший российский боец MMA Олег Тактаров ответил на вопрос об убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда полицейским.

«То, что там у полицейских мозгов нет, я это давно знаю. В американскую полицию идут работать те, кто имеют различные расстройства и проблемы. Те, кто внутри себя давят ежедневную тягу к садизму. Есть такое выражение – street finger. То есть многие шли в полицию, чтобы кого-то грохнуть или просто нажать на курок пистолета. А так садистов всегда там было очень много, что в полиции, что среди бандитов. Там и там были люди, ищущие внутреннего удовлетворения своих похотей», – цитирует Тактарова Sport24.

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  • Полицейские задержали Флойда за то, что тот якобы пытался расплатиться поддельным чеком. Офицер повалил его на землю и встал коленом на шею – Джордж потерял сознание и скончался в госпитале.
  • В Миннеаполисе и других городах США проходят акции в память об убитом и столкновения с полицией.

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