Олег не удивился трагедии.

Бывший российский боец MMA Олег Тактаров ответил на вопрос об убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда полицейским.

«То, что там у полицейских мозгов нет, я это давно знаю. В американскую полицию идут работать те, кто имеют различные расстройства и проблемы. Те, кто внутри себя давят ежедневную тягу к садизму. Есть такое выражение – street finger. То есть многие шли в полицию, чтобы кого-то грохнуть или просто нажать на курок пистолета. А так садистов всегда там было очень много, что в полиции, что среди бандитов. Там и там были люди, ищущие внутреннего удовлетворения своих похотей», – цитирует Тактарова Sport24.

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Полицейские задержали Флойда за то, что тот якобы пытался расплатиться поддельным чеком. Офицер повалил его на землю и встал коленом на шею – Джордж потерял сознание и скончался в госпитале.

В Миннеаполисе и других городах США проходят акции в память об убитом и столкновения с полицией.

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