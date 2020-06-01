Хабиб Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Знакомимся с маленьким Хабибом.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился с подписчиками школьным фото.
«1996 год, школьные времена в селении Кироваул Кизилюртовского района. Если че, я в кепке, в белой рубашке, и в кармане пусто. Шучу, не пусто», – подписал фото 31-летний Нурмагомедов.
Смешанные боевые искусства
Сен-Пьер: «У Хабиба аура непобедимости, бой с ним – возможность стать легендой»
25/05/2020 В 08:28
Хабиб родился в 1988-м – следовательно, на этой фотографии ему семь или восемь лет.
- Нурмагомедов одержал в MMA 24 победы и ни разу не проиграл.
- Скорее всего, его следующим соперником станет Джастин Гэтжи, но официально бой не подтвержден.
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Смешанные боевые искусства
«Ты величайший боец UFC в истории твиттера». Хабиб дерзейше ответил Конору
24/05/2020 В 06:12
Смешанные боевые искусства
Гэтжи: «Наш бой – последнее, о чем сейчас думает Хабиб»
21/05/2020 В 06:20