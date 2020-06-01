Знакомимся с маленьким Хабибом.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился с подписчиками школьным фото.

«1996 год, школьные времена в селении Кироваул Кизилюртовского района. Если че, я в кепке, в белой рубашке, и в кармане пусто. Шучу, не пусто», – подписал фото 31-летний Нурмагомедов.

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Хабиб родился в 1988-м – следовательно, на этой фотографии ему семь или восемь лет.

Нурмагомедов одержал в MMA 24 победы и ни разу не проиграл.

Скорее всего, его следующим соперником станет Джастин Гэтжи, но официально бой не подтвержден.

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