Смешанные боевые искусства

Джон Джонс отказался от титула в полутяжелом весе

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Джон Джонс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 минут назад

Конфликт в UFC набирает обороты.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс, возглавляющий рейтинг бойцов вне зависимсти от весовой категории, отказался от титула.

«Организуйте в полутяжелом весе бой за титул между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. А я не получу ничего от поединка с кем-нибудь из них. Ребята, дайте мне знать, если захотите устроить со мной легкий бой в 2021 году. Надеюсь, к тому времени мне будут готовы заплатить», – написал 32-летний Джонс.

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Подписчик уточнил, означает ли это сообщение отказ от титула, и боец ответил утвердительно.

  • Джонс конфликтует с президентом UFC Уайтом: Дэйна обвинил его в алчности, Джон в ответ назвал его лгуном.
  • Статистика Джонса – 26 побед, одно поражение и один бой, признанный несостоявшимся.
  • Джонс – единственный, кто опережает Хабиба Нурмагомедова в общем рейтинге UFC.

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