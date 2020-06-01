Конор Макгрегор
Фото: Getty Images
И сразу против Винса Макмэна.
Легенда рестлинга Трипл Эйч порассуждал о возможном дебюте бойца UFC Конора Магрегора в шоу WWE: по его мнению, первый бой ирландец должен провести против Винса Макмэна.
«Если Макгрегор придет к нам, ему сразу нужно организовать матч против Винса Макмэна с условием, что победитель заберет себе знаменитую походку на миллион долларов. Думаю, такой матч был бы фантастическим. Такие парни, как Конор, привлекают к себе много внимания, а наш продукт тоже построен на привлечении внимания людей в спортивном и развлекательном плане.
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Конор – не первый и не последний, кто может прийти к нам из другого спорта и получить долю внимания. Все помнят историю Ронды Раузи, Тайсона Фьюри и Майка Тайсона, и даже Флойда Мэйуэзера. Люди из спорта, которые понимают суть зрелищ, отлично подходят под наш формат, и матчи становятся в несколько раз интереснее. Да, в плане техники он будет уступать, но личность человека вкупе с умением развлекать людей создает особую атмосферу», – цитирует 50-летнего Трипл Эйча TMZ.
- Настоящее имя Трипл Эйча – Пол Майкл Левек. В рестлинге он выиграл 14 титулов чемпиона мира.
- 74-летний Винс Макмэн – гендиректор и чемпион WWE, двукратный чемпион мира по рестлингу.
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