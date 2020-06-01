И сразу против Винса Макмэна.

Легенда рестлинга Трипл Эйч порассуждал о возможном дебюте бойца UFC Конора Магрегора в шоу WWE: по его мнению, первый бой ирландец должен провести против Винса Макмэна.

«Если Макгрегор придет к нам, ему сразу нужно организовать матч против Винса Макмэна с условием, что победитель заберет себе знаменитую походку на миллион долларов. Думаю, такой матч был бы фантастическим. Такие парни, как Конор, привлекают к себе много внимания, а наш продукт тоже построен на привлечении внимания людей в спортивном и развлекательном плане.

Смешанные боевые искусства Гэтжи: «Мог бы подраться с Конором прямо сейчас, но я хочу Хабиба» 28/05/2020 В 08:18

Конор – не первый и не последний, кто может прийти к нам из другого спорта и получить долю внимания. Все помнят историю Ронды Раузи, Тайсона Фьюри и Майка Тайсона, и даже Флойда Мэйуэзера. Люди из спорта, которые понимают суть зрелищ, отлично подходят под наш формат, и матчи становятся в несколько раз интереснее. Да, в плане техники он будет уступать, но личность человека вкупе с умением развлекать людей создает особую атмосферу», – цитирует 50-летнего Трипл Эйча TMZ.

Настоящее имя Трипл Эйча – Пол Майкл Левек. В рестлинге он выиграл 14 титулов чемпиона мира.

74-летний Винс Макмэн – гендиректор и чемпион WWE, двукратный чемпион мира по рестлингу.

Помните, Конор ударил старика? Теперь он хочет избить другого пенсионера – легенду UFC

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Смешанные боевые искусства Диас и Джонс вслед за Хабибом высмеяли слова Конора о лучшем бойце в истории 24/05/2020 В 17:02