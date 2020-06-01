Смешанные боевые искусства

Уайт подтвердил, что победитель боя Хабиб – Гэтжи подерется с Макгрегором

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Конор Макгрегор и Дэйна Уайт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 33 минут

Суперреванш замаячил в ближайшем будущем.

Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что победитель боя Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи получит в соперники Конора Макгрегора.

«Я очень взволнован и с нетерпением жду, что же произойдет между Джастином Гэтжи и Хабибом. Хочу увидеть этот бой. Узнать, чем это закончится. А потом Конор подерется с победителем», – приводит Insider слова Уайта для подкаста The Dan Le Batard Show.

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В интервью журналисту ESPN Бретту Окамото Дэйна подчеркнул, что еще не обсуждал будущий бой с Макгрегором, и выразил мнение, что 31-летнему ирландцу следует остаться в легкой весовой категории.

  • Официальная дата боя Хабиба и Гэтжи пока не названа.
  • Джастин заработал право на поединок против Хабиба, победив Тони Фергюсона.

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