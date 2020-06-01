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Девушки-бойцы Мэйси Чиассон (UFC) и Валери Лореда (Bellator) поспорили о роли сексуальности и объективации в промоутировании своих карьер.

Толчок к спору дала реплика Чиассон, которая заявила, что Лореда строит карьеру на горячих фотографиях в соцсетях, а не на упорном труде, присущем всем выдающимся спортсменам.

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Чиассон: ***** (Блин), я больше не могу. Разве этот тот месседж, который мы хотим нести в массы? Или он предназначается не массам, а и без того отвратительным женоненавистникам? Мы здесь, чтобы биться в октагоне или чтобы увеличить число фолловеров-мужчин и танцевать стриптиз?

Лореда: Девочка, когда ты запрещаешь что-то другим женщинам, ты противоречишь себе. Кто сказал, что я делаю что-либо для фолловеров-мужчин? Я занимаюсь боевыми искусствами с двух лет и, как и у тебя, у меня есть другие интересы. Ты любишь татуировки, а я люблю танцевать. Это так смешно, господи.

Чиассон: Я за то, чтобы все женщины были сильными и сексуальными, но твой случай к этому не относится. Когда ты идешь в зал, то твоим снаряжением должны быть перчатки, капа и щитки. Все. Ты даешь неправильный месседж людям, которые смотрят MMA. Ты показываешь им, что то, что ты делаешь, и есть женские единоборства.

Лореда: Нет, я показываю, что девушка может быть сильной и сексуальной и при этом уверенной в себе сучкой, когда она делает карьеру в такой мужской индустрии, как MMA.

Чиассон: Но действительно ли ты это делаешь? Некоторых из нас по-настоящему волнует качество женских единоборств и женского спорта в целом. Ты же торгуешь сексом, а не MMA.

Лореда: Я торгую сексом, потому что родилась не в таком теле, как у тебя, и потому что у меня испанские корни? Смешно! Я сражаюсь в клетке, а когда я не в клетке, то выгляжу очень женственно. Я родилась именно такой. Хватит все ненавидеть.

Чиассон: Да. Ты бьешься в клетке, но не так, как я. И не надо разговаривать со мной так, как будто я не знаю, что такое женственность.

Лореда: Девочка, прекрати доставать меня из-за того, что я еще не прошла период своей «женственности».

Чиассон: На основании твоих слов могу сказать, что твое определение женственности очень узкое. Это по-настоящему грустно.

Перепалку девушек цитирует британский таблоид The Sun.

Чиассон провела 10 поединков в своей карьере и одержала девять побед.

На счету Лореды три поединка в MMA (+3, -0).

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