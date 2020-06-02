Крупнейший промоушн мутировал в шапито.

Чтобы понять, насколько раздута фигура Конора Макгрегора, достаточно посмотреть статистику его боев за последние четыре года. С весны 2016-го Ноториус дрался в октагоне всего пять раз: три победы, два поражения и потерянный пояс. Более того, Конор целиком пропустил два года: в 2017-м сосредоточился на лещах от Флойда Мэйуэзера, а в 2019-м ушел в бизнес и продвигал собственный вискарь.

2020-й начался с победы над Ковбоем и должен был продолжиться мощнейшим боем с Гэтжи, но коронавирус заставил ирландца сидеть на карантине и смиренно ждать открытия границ. Вместо Конора с Хайлайтом сражался Фергюсон: у Тони слетел Хабиб, поэтому в пару оперативно дали Джастина. Все логично и грамотно – в UFC позаботились о зрелищных боях даже во время пандемии.

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Пресс-конференция Конора Макгрегора перед боем против Дональда Серроне Фото: Getty Images

Но дальше начался тотальный бред. Гэтжи размотал Эль Кукуя и прошел в титульник, сам Тони сломал орбитальную кость и вынужденно ушел в тень, а Конор просто засел в твиттере и дождался самого абсурдного решения в истории UFC. Итак, босс промоушна Дэйна Уайт ворвался в подкаст The Dan Le Batard Show и заявил, что Макгрегор подерется с победителем пары Хабиб – Гэтжи. Правда, Уайт признался, что еще не обсуждал с Конором этот сценарий, но это ненужная формальность – Ноториус однозначно согласится.

Потенциальный титульный бой Макгрегора – феерическая стыдобища. Во-первых, после поражения от Орла Конор провел всего один бой, да и тот в полусредней категории против полумертвого Ковбоя. Но почему же Дэйна не устроил махач за пояс для условного Петтиса, который тоже избил несчастного Серроне? Или для Порье, который тоже постучал против Нурмагомедова и навсегда остался вдали от трона? Короче, волшебное катапультирование Мака не поддается вообще никакой логике. В UFC так обожают ирландца, что дали бы ему очередной шанс, даже если бы он отлупил только манекен на тренировке.

Во-вторых, непонятно, почему списали Тони. Человек шел на сумасшедшей серии, внезапно проиграл и тут же выпал из гонки – это как? Если сравнивать рекорд Фергюсона и Макгрегора за последние лет пять, станет ясно: Эль Кукуй однозначно заслужил либо титульник, либо один бой, который позволит пробраться в разборку за пояс. Адекватнее всего сейчас выглядит афиша Тони vs Конор, но ее даже не обсуждают. Возможно, дело в тяжелой травме Фергюсона, но к осенним ивентам американец явно восстановится. Жаль, что дальше ему опять будут подкидывать проходные бои, а долгожданного выхода против Хабиба так и не случится.

Тони Фергюсон против Дастина Гэтжи на UFC 249 Фото: Getty Images

В-третьих, сам Нурмагомедов после победы над Ноториусом уже провел непростую защиту против Порье, а до конца года встретится еще и с монструозным Гэтжи. Чем же занят Конор? Хм. Пьет виски, пишет в твиттер, мочит дряхлого Ковбоя. То есть Макгрегору для битвы за пояс пришлось сделать гораздо меньше, чем обладателю этого пояса – очередное безумие, которое возможно только в UFC. Сразу же вспоминаются слова Нурмагомедова, который утверждал, что Конору надо положить десятерых, прежде чем Орел вновь снизойдет до ирландца. Как выяснилось, это ерунда. Дорога к поясу гораздо короче, ведь Дэйна Уайт на собственных плечах тащит Макгрегора к реваншу.

Честнее всего было бы официально признать: Конор получает титульники за трешток, знаменитую походку и стильную бороду, но точно не за бойцовские скиллы. Ему позволено все: сдаваться, завершать карьеру, лупить пенсионеров, швырять вещи в автобус и даже уходить в бокс. Санкций не будет, потому что Макгрегор приносит промоушну зверские доходы: например, есть вероятность, что его бой за пояс – вынужденная мера, чтобы скомпенсировать убытки от пандемии.

С одной стороны, от такой политики UFC уже тошнит – это нелепый и топорный фаворитизм. С другой стороны, безумно интересно, как выкрутится Дэйна Уайт, если Конор проиграет Хабибу или Гэтжи. Продавать публике законченного лузера станет гораздо тяжелее: неужели придется проводить титульные бои по-честному, а не исходя из медийного капитала претендентов?

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