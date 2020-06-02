Смешанные боевые искусства

«Чуть-чуть динамика улучшения есть». Умар Нурмагомедов – о здоровье Абдулманапа

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Абдулманап Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
25 минут назад

Но точных данных у родственников нет.

Боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал о состояни здоровья своего дяди Абдулманапа.

«Таких точных данных нет, точных новостей. У дяди состояние стабильно тяжелое. Чуть-чуть динамика улучшения есть говорят, но хороших новостей особо нет», – сказал 24-летний Нурмагомедов.

Смешанные боевые искусства

Ученик Абдулманапа Нурмагомедова сообщил о состоянии его здоровья

24/05/2020 В 18:58
  • 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.
  • Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция.

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