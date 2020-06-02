Абдулманап Нурмагомедов
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Но точных данных у родственников нет.
Боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал о состояни здоровья своего дяди Абдулманапа.
«Таких точных данных нет, точных новостей. У дяди состояние стабильно тяжелое. Чуть-чуть динамика улучшения есть говорят, но хороших новостей особо нет», – сказал 24-летний Нурмагомедов.
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Ученик Абдулманапа Нурмагомедова сообщил о состоянии его здоровья
24/05/2020 В 18:58
- 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.
- Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция.
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