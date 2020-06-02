Девушка прошла через сложный период, чтобы осуществить мечту.

Девушка-боец из Казахстана Мария Агапова рассказала о нелегкой жизни в США до подписания контракта с UFC.

«Никогда не было такого момента, чтобы я была готова вернуться домой и попрощаться с мечтой. Были моменты, когда я готова была остаться на улице и жить где придется. У меня даже был план, как можно там бомжевать. Хотела сдать вещи в камеру хранения, купить палатку и жить в ней. Тренироваться, мыться и заряжать телефон можно было в зале, а вот с ночлегом были проблемы.

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До того момента, когда у меня появились спонсоры и контакт с UFC, у меня был полностью разработан план, как жить на улице. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре, но даже в мыслях не было возвращаться домой. Когда денег не хватало на еду, мне помогали мои одноклубники и менеджеры. Они единственные были со мной в это трудное время. Я ушла в ATT (команда American Top Team), потому что мои старые одноклубники кинули меня и оставили одну, после того как я не смогла им заплатить проценты по долгам. Но менеджеры и одноклубники из ATT начали меня поддерживать.

Какой полезный бойцовский и житейский опыт получила в Штатах? Сложно сказать. Наверное, стала еще жестче, злее, еще больше ненавижу этот мир, чем раньше. А больше во мне ничего особо не изменилось», – цитирует Агапову News.ru.

Свой дебютный бой в UFC Агапова проведет 13 июня на турнире в Лас-Вегасе против Мелиссы Гатто из Бразилии.

На счету Агаповой 9 поединков в профессиональном MMA (+8, -1).

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