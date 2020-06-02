Конор Макгрегор
Фото: Instagram
Ирландец перешел на медовую диету.
Ирландский боец MMA Конор Макгрегор опубликовал видео, где он открывает банку с сушеными пчелами и съедает одно насекомое.
Ролик появился в инстаграме Макгрегора и вызвал у его поклонников массу вопросов. «Зачем он это сделал? Это ирландский деликатес?» – написал один из фанатов. «Я только что посмотрел, как Макгрегор ест пчел. Клянусь, 2020-й можно закрывать», – добавил другой.
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- В январе 2020 года Макгрегор провел первый бой в UFC за почти полтора года. Ирландец менее чем за минуту расправился с Дональдом Серроне.
- Следующим соперником Конора может стать победитель пары Джастин Гэтжи – Хабиб Нурмагомедов.
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