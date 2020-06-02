Смешанные боевые искусства

Макгрегор начал питаться сушеными пчелами и удивил фанатов

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Конор Макгрегор

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
20 минут назад

Ирландец перешел на медовую диету.

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор опубликовал видео, где он открывает банку с сушеными пчелами и съедает одно насекомое.

Ролик появился в инстаграме Макгрегора и вызвал у его поклонников массу вопросов. «Зачем он это сделал? Это ирландский деликатес?» – написал один из фанатов. «Я только что посмотрел, как Макгрегор ест пчел. Клянусь, 2020-й можно закрывать», – добавил другой.

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