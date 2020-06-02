Пронзительные слова лучшего средневеса UFC.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поддержал движение Black Lives Matter. Боец пришел на протесты в Окленде и выступил перед толпой.

«Мне надоело видеть, как эти люди убивают друг друга. Знаете почему? Я вижу в них себя. И это раздирает мою душу. Я злюсь. Сколько из вас заходят в магазин и держат руки за спиной, чтобы они не думали, что вы воруете? Сколько из вас идет по улице и улыбается, чтобы не испугать человека, который идет вам навстречу? Чтобы он чувствовал себя комфортно!

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Я только что переехал в новый дом в Ремуэр. Я живу на последнем этаже, поэтому я каждый день спускаюсь в лифте. Когда я ехал сюда, я встретил в лифте трех белых расистов. И я улыбался. Почему мне нужно оставаться в стороне, чтобы они прошли, не боясь меня? Потому что я черный. Почему я должен улыбаться, чтобы они не боялись меня? Потому что я черный. Я приветствую всех белых людей, людей разных рас, все присутствующих здесь. Вы нужны нам. Нам нужно, чтобы вы высказались. Нам нужно, чтобы вы что-то сказали», – заявил Адесанья.

30-летний Адесанья провел 19 боев в смешанных единоборствах и одержал 19 побед.

Исраэль защитил титул в поединке против Йоэля Ромеро на турнире UFC 248.

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