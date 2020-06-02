Смешанные боевые искусства

«Заместо Путина кого ставить?» Емельяненко-младший – о Чечне и президенте России

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Александр Емельяненко

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 27 минут

Популярная политология.

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко дал оценку жизни в Чеченской республике, а также прокомментировал выдвижение на новый срок президента России Владимира Путина.

«[У меня] прекрасные ассоциации с Чечней. Это и есть второй дом, здесь я чувствую себя не гостем. Здесь я все знаю – все условия, традиции, законы. Здесь очень хороший тренировочный лагерь, очень много занимающихся ребят в спортзале. Мне здесь комфортно, я здесь как свой человек. Думаю, ко второму бою буду тоже здесь готовиться.

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Я хотел бы, чтобы в нашей стране президентом был Владимир Владимирович Путин. Потому что на сегодня подходящей кандидатуры, [чем он], я не вижу. Которая могла бы достойно вести себя с зарубежными политиками, разговаривать, контролировать процесс внутри России.

Я понимаю, что много недовольных, много несогласных с его мнением. Но заместо него кого ставить? Все хотят быть президентами, у всех есть план, как вывести нашу страну в передовые страны. Но перед этим надо немножко украсть денег, со своим коллективом съездить отдохнуть куда-нибудь на море, погудеть, а потом все наладить.

Да нет, это далекие люди, у которых даже образования нет, вообще ничего нет, даже жизненного опыта. Они дальше своей работы по одной дорожке не ходили. Но когда они столкнутся с этими проблемами, там совершенно все иначе, нежели чем кажется, как по телевизору и как им хочется, что у них в головах», – сказал Емельяненко-младший в интервью ютьюб-каналу «Оксана Кравцова».

  • Александр Емельяненко подерется с Магомедом Исмаиловым на ивенте ACA 24 июля. Их поединок намечен на 24 июля в московской «ВТБ Арене».
  • Голосование по поправкам в Конституцию пройдут в России 1 июля. Из ограничения сроков полномочий президента предлагают убрать слово «подряд» о последовательных периодах правления в стране.

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