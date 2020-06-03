Смешанные боевые искусства

«Какого хрена вы разрушаете наши города?» Джонс остановил протестующих против расового неравенства

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Джон Джонс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Чемпиону UFC не понравилось, что благородная акция превращается в вандализм.

Лучший боец UFC Джон Джонс остановил двух протестующих из-за убийства Джорджа Флойда.

Боец выразил недовольство тем, что протесты превращаются в безыдейный вандализм. Он выложил видео, на котором потребовал у двух молодых людей отдать ему баллончики с краской – при виде огромного спортсмена юнцы неохотно подчинились.

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«Это дерьмо еще имеет отношение к Джорджу Флойду? Какого хрена вы, чертовы подростки, разрушаете наши города? Как черный молодой человек, поверьте мне, я тоже разочарован, но это неправильный путь – мы только ухудшаем и без того плохую ситуацию. Если вы действительно любите свой город, защищайте его. Старшему поколению стоит обратиться к молодым членам семьи и сказать им, чтобы они вернулись домой сегодня вечером», – подписал пост боец.

  • Джонс скандалит с главой промоушна Уайтом – он даже отказался от титула в полутяжелом весе.
  • Джон – лучший боец во вневесовом рейтинге UFC.

Чемпион UFC Джонс выступил с гневной тирадой по поводу убийства темнокожего парня полицией США

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