Джон Джонс
Фото: Getty Images
Чемпиону UFC не понравилось, что благородная акция превращается в вандализм.
Лучший боец UFC Джон Джонс остановил двух протестующих из-за убийства Джорджа Флойда.
Боец выразил недовольство тем, что протесты превращаются в безыдейный вандализм. Он выложил видео, на котором потребовал у двух молодых людей отдать ему баллончики с краской – при виде огромного спортсмена юнцы неохотно подчинились.
Джон Джонс отказался от титула в полутяжелом весе
«Это дерьмо еще имеет отношение к Джорджу Флойду? Какого хрена вы, чертовы подростки, разрушаете наши города? Как черный молодой человек, поверьте мне, я тоже разочарован, но это неправильный путь – мы только ухудшаем и без того плохую ситуацию. Если вы действительно любите свой город, защищайте его. Старшему поколению стоит обратиться к молодым членам семьи и сказать им, чтобы они вернулись домой сегодня вечером», – подписал пост боец.
- Джонс скандалит с главой промоушна Уайтом – он даже отказался от титула в полутяжелом весе.
- Джон – лучший боец во вневесовом рейтинге UFC.
Чемпион UFC Джонс выступил с гневной тирадой по поводу убийства темнокожего парня полицией США
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