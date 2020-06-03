Смешанные боевые искусства

Noize MC упомянул Хабиба в новом треке, посвященном Егору Криду

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Noize MC

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Саркастичная песня Ивана Алексеева.

Российский рэп-исполнитель Иван Алексеев выпустил новую песню под названием «Давай сбежим». Эта композиция – «фит» Noize MC с собственным альтер-эго Damilola Karpow.

В треке Noize MC критически прошелся по двум другим исполнителям – Егору Криду и Loc-Dog. В первом припеве Алексеев упомянул чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова:

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Осенью 2018 года Нурмагомедов выступил против концерта Егора Крида в Дагестане. Сам исполнитель тогда представлял лейбл Black Star, которым руководит Тимати.

  • Песню можно послушать по этой ссылке.
  • Деньги за песню «Давай сбежим» Noize MC перечислил на помощь больницам Дагестана.

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