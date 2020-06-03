Noize MC
Фото: Instagram
Саркастичная песня Ивана Алексеева.
Российский рэп-исполнитель Иван Алексеев выпустил новую песню под названием «Давай сбежим». Эта композиция – «фит» Noize MC с собственным альтер-эго Damilola Karpow.
В треке Noize MC критически прошелся по двум другим исполнителям – Егору Криду и Loc-Dog. В первом припеве Алексеев упомянул чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова:
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Когда ты поёшь своим голосом, сладким, как патока / Сразу все флаги Кавказа сливаются в радугу / И плачет от счастья на облаке сидя Lil Peep / Глядя, как тайком под твой хит в раздевалке танцует Хабиб.
Осенью 2018 года Нурмагомедов выступил против концерта Егора Крида в Дагестане. Сам исполнитель тогда представлял лейбл Black Star, которым руководит Тимати.
- Песню можно послушать по этой ссылке.
- Деньги за песню «Давай сбежим» Noize MC перечислил на помощь больницам Дагестана.
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