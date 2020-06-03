Мнение человека, который знает о жизни в Штатах не понаслышке.

Бывший боец UFC Олег Тактаров высказался о ситуации с беспорядками в США.

«На «Родео-Драйв» дядя 50-летний черный с рупором говорит: «Тот магазин!» И молодежь бежит его громить. В других местах примерно то же самое. Человек с рупором ждет, лежит кучка камней, чтобы их брать, разбивать витрины. То есть это организованные беспорядки, я думаю, что здесь уже жажда наживы больше работает, но этим пользуется демократическая партия, которая общается с верхушками этих вандалов. Ничего нового.

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Мой товарищ уже посмеялся над «желтой революцией». Батька в Белоруссии сказал, что у них никаких желтых революций не будет. Была она на Украине и что в итоге? Все, кто ее делали, сейчас в Европе работают, все быстро уехали. Но сделали прекрасную страну, добились свободы. Но чего же вы тогда уехали в Европу и Америку? Думаю, дело в жажде тестостерона, драйва и что-то своровать по-тихому. Все такие вещи должны происходить обдуманно, постепенно и максимально законно.

С Трампом не получается, зубов не хватает, он еще тот изощренный дядя. Он напился, нахватался, пока строил дома в черных районах. Для него ничего нового, он сталкивался с таким, пока был бизнесменом. Например, Сан-Франциско – город большой свободы. Город, где с 70-х годов были все геи и лесбиянки. Более свободного города не найти в США, символ хиппи-культуры. На крышах там снайперы, нацгвардия в городе. Россия с Америкой похожи настолько, что иногда до смешного доходит и не понимаешь, на каком языке разговариваешь. Думаешь, что ты в России, а ты в Америке.

Тут нечего мотать на ус, просто интересно. Ничего нового у нас не происходит. Жертвы есть. Один владелец магазина пытался защитить свой магазин с ножом, его затоптали, увезли в больницу. Не знаю, жив ли он. Бизнес пострадал. И так денег нет, чтобы выжить, сейчас магазины разорили, нужно все восстанавливать. Вандалы и есть вандалы. Гасить их надо. Уже давно забыли бедного черного.

Был придурок полицейский и окружающие его придурки. Мужик хрипел, ну садист там, я говорю. Сажать, расстрел, электрический стул – и все. Перед тем, как ввели войска, подождали два дня, дали погромить людям, показали всему обществу, кто такие эти «борцы за свободу». Сейчас их прямо четко, но бывают исключения. Приехала такая же гоп-команда громить магазин. В магазине были черные, вышли и выгнали их. К этому времени приехали каналы снимать. Приехала полиция, положили на землю тех, кто предотвратил вандализм. Такие перекосы бывают, но в целом все есть как есть», – заявил Тактаров. Слова бывшего спортсмена приводит «Чемпионат».

Афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на 20 долларов. После задержания один из офицеров прижал голову Флойда к асфальту и удерживал ее около шести минут, несмотря на слова задержанного, что он не может дышать. Затем мужчина потерял сознание; скорая помощь доставила его в больницу, где он скончался.

После убийства Флойда Америку охватила волна протестов и беспорядков.

Тактаров – первый русский чемпион UFC. Начал в США с нуля и сделал карьеру в Голливуде

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