Тони Фергюсон
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Люди уже пожертвовали 60 тысяч долларов на восстановление помещения.
Граждане США, протестующие против расизма в рамках движения Black Lives Matter, сожгли зал по джиу-джитсу и муай-тай в Лонг-Бич, принадлежащий бренду тренера Эдди Браво. Этот специалист работает с бойцом UFC Тони Фергюсоном.
Как рассказал Браво, в магазин, расположенный в одном здании с его залом, бросили коктейль со взрывным веществом. В итоге случился пожар, который охватил здание целиком.
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Браво в инстаграме объявил о сборе средств на восстановление зала. За один день люди перевели тренеру Фергюсона более 60 тысяч долларов.
- Ранее в мае Фергюсон уступил Джастину Гэтжи в бою за титул временного чемпиона UFC в легком весе.
- Изначально Тони должен был подраться с Хабибом Нурмагомедовым, однако дагестанец не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.
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