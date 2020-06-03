Смешанные боевые искусства

Протестующие в США сожгли зал тренера Тони Фергюсона

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Тони Фергюсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Люди уже пожертвовали 60 тысяч долларов на восстановление помещения.

Граждане США, протестующие против расизма в рамках движения Black Lives Matter, сожгли зал по джиу-джитсу и муай-тай в Лонг-Бич, принадлежащий бренду тренера Эдди Браво. Этот специалист работает с бойцом UFC Тони Фергюсоном.

Как рассказал Браво, в магазин, расположенный в одном здании с его залом, бросили коктейль со взрывным веществом. В итоге случился пожар, который охватил здание целиком.

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Браво в инстаграме объявил о сборе средств на восстановление зала. За один день люди перевели тренеру Фергюсона более 60 тысяч долларов.

  • Ранее в мае Фергюсон уступил Джастину Гэтжи в бою за титул временного чемпиона UFC в легком весе.
  • Изначально Тони должен был подраться с Хабибом Нурмагомедовым, однако дагестанец не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.

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