Смешанные боевые искусства

UFC отказал двукратному чемпиону в помощи – из его руки вылезают винты, она гноится

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Тим Сильвия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад | Обновлено час назад

Простите, если испортили аппетит.

Двукратный чемпион UFC в тяжелом весе Тим Сильвия обратился к подписчикам в инстаграме за помощью.

Фрэнк Мир сломал ему руку в бою под эгидой UFC в 2004 году. Тогда по страховке Сильвия залечил сустав, но понадобилась очень сложная операция – в руку спортсмена вогнали железные пластины и скрепили их винтами. Спустя 16 лет у Тима возникли осложнения – два винта разболтались и лезут наружу, вызывая ужасную инфекцию. Выглядит это довольно жестко, предупреждаем, можете убедиться по ссылке.

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«Мой доктор связался с UFC, потому что изначально лечение оплачивали они. В промоушне ответили, что это не их проблема, и они не будут покрывать расходы. У меня нет страховки, а новая операция будет стоить более 10 тыс долларов», – подписал пост Тим.

  • Жена Сильвии открыла краудфандинг на операцию с целью в 20 тыс долларов – пока удалось собрать 8.
  • 44-летний Тим ушел на пенсию в 2024 году.

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