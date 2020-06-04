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Боец UFC Рэйчел Остович порадовала подписчиков новым сочным снимком, опубликованным в инстаграме.

Рэйчел выложила в соцсеть себя в розовом бикини, оформив фото как обложку вымышленного журнала «Quaranteen». «Королева карантина», – написала Остович.

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Чуть ранее она опубликовала фото с водного отдыха и спросила у подписчиц, не набрали ли они лишних килограммов в период самоизоляции. «Кто-нибудь еще набрал 15 фунтов (более 6 килограммов – Eurosport) во время карантина?» – написала девушка, прикрепив к посту эмодзи свиньи.

Однако поклонники и друзья Рэйчел отказались признавать, что она располнела. «В целом, ты стала на 6 фунтов сочнее», – написала в комментариях другая девушка из UFC Татьяна Суарес.

Ранее мы писали про лучших девушек из UFC, которые сделали силиконовую грудь. Остович попала в топ-5.

На счету Рэйчел 11 поединков в профессиональном MMA (+5, -6).

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