Второй кандидат – Дэниел Кормье, третий – Жорж Сен-Пьер.

Издание The Athletic провело опрос среди профессиональных бойцов MMA и пришло к выводу, что большинство из них одобряет создание профсоюза или ассоциации.

79,4% опрошенных спортсменов убеждены, что им нужна организация, которая будет представлять их интересы. Кроме того, респонденты ответили на вопрос о потенциальном главе профсоюза. 24,6% опрошенных считают, что им должен стать ирландец Конор Макгрегор.

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17,4% проголосовали за американского тяжеловеса Дэниела Кормье, 11,4% – за канадца Жоржа Сен-Пьера. Материал The Athletic осветил проблему низких выплат профессиональным бойцам MMA, не коррелирующих с растущей популярностью данного вида спорта.

Ранее лучший боец UFC (согласно сводному рейтингу всех дивизионов) Джон Джонс раскритиковал руководство промоушна, заявив о десятках миллионов долларов недоплат.

Также Джонс выдвинул UFC требование организовать ему супербой с улучшенными финансовыми условиями. Глава промоушна Дэйна Уайт назвал это требование «безумием».

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