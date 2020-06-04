Конор Макгрегор
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Второй кандидат – Дэниел Кормье, третий – Жорж Сен-Пьер.
Издание The Athletic провело опрос среди профессиональных бойцов MMA и пришло к выводу, что большинство из них одобряет создание профсоюза или ассоциации.
79,4% опрошенных спортсменов убеждены, что им нужна организация, которая будет представлять их интересы. Кроме того, респонденты ответили на вопрос о потенциальном главе профсоюза. 24,6% опрошенных считают, что им должен стать ирландец Конор Макгрегор.
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17,4% проголосовали за американского тяжеловеса Дэниела Кормье, 11,4% – за канадца Жоржа Сен-Пьера. Материал The Athletic осветил проблему низких выплат профессиональным бойцам MMA, не коррелирующих с растущей популярностью данного вида спорта.
- Ранее лучший боец UFC (согласно сводному рейтингу всех дивизионов) Джон Джонс раскритиковал руководство промоушна, заявив о десятках миллионов долларов недоплат.
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