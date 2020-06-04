Смешанные боевые искусства

Монсон: «В России полиция не вселяет такой страх, как в Америке»

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Джефф Монсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Депутат Красногорска сравнил сотрудников правоохранительных органов в России и за океаном.

Бывший боец MMA, депутат Совета депутатов городского округа Красногорска Джефф Монсон раскритиковал политику президента США Дональда Трампа.

«Трамп ужасен. Просто посмотрите на Америку при нем. Она страшным образом разобщена, процветает расизм. Он, конечно, проблема, но я говорю о проблеме в целом. Неважно, президент Трамп, Обама, Клинтон или Джо Байден, проблема одна. Возможно, другой президент смог бы лучше справиться с этой проблемой, но президент – лишь один элемент во всей этой структуре.

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У США долгая история расизма и классовой борьбы, а государству выгодно сталкивать людей. Ведь воюя против друг друга, они не смогут противостоять государству, которое защищает только очень обеспеченных. Вот в чем главная проблема. Если бы люди объединились, они бы решили эту проблему», – цитирует Монсона Sport24.

Кроме того, бывший спортсмен сравнил профессионализм российских полицейских с их американскими коллегами. «У меня был опыт общения с российской полицией. Я убежден, что люди могут выступать полицией друг другу, без необходимости в этом институте. В России полиция не вселяет такой страх, как в Америке. Да, россияне боятся тех же штрафов, но здесь можно спокойно пройти мимо полицейского, спросить у него время.

Если представитель правоохранительных органов в России в кого-то выстрелит или просто причинит увечья, последствия для него будут серьезными. В Америке все по-другому, там к этому относятся, как к чему-то нормальному, привычному. Люди принимали это долгое время до нынешнего момента. Возможно, дело в пандемии, люди и так устали. Они реагируют, потому что хотят видеть государство, например, на стороне врачей, но оно выступает врагом», – заявил Монсон.

  • Монсон – настоящий титан MMA: он провел 86 поединков, в которых одержал 59 побед и потерпел 26 поражений. Еще один бой завершился вничью.
  • Джефф завершил карьеру в 2016 году.

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