Поговаривают, мужчина, на котором телеведущий продемонстрировал свои умения, построит кирпичный дом.

В соцсетях завирусилось видео с участием российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева.

В ролике присутствуют два человека – сам Владимир и мужчина, одетый в кимоно. На нем Соловьев и отработал технику бесконтактного боя, изящно, но вместе с тем агрессивно помахав руками. В UFC и других промоушнах напряглись.

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В мае Владимир уже записывал похожее видео, в котором показал, как будет бить другого журналиста – Василия Уткина.

По словам Соловьева, он активно занимается спортом, в частности боксом.

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