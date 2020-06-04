Владимир Соловьев
Фото: Other Agency
Поговаривают, мужчина, на котором телеведущий продемонстрировал свои умения, построит кирпичный дом.
В соцсетях завирусилось видео с участием российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева.
В ролике присутствуют два человека – сам Владимир и мужчина, одетый в кимоно. На нем Соловьев и отработал технику бесконтактного боя, изящно, но вместе с тем агрессивно помахав руками. В UFC и других промоушнах напряглись.
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- В мае Владимир уже записывал похожее видео, в котором показал, как будет бить другого журналиста – Василия Уткина.
- По словам Соловьева, он активно занимается спортом, в частности боксом.
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