Эпичных махачей больше не будет.

Российский видеоблогер и организатор MMA-ивентов Амиран Сардаров объявил о вынужденном закрытии промоушна «Битва за хайп» из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса.

«К сожалению, «Битва за хайп» больше не будет выходить. Я ее уже не могу тянуть, не вывожу. Мне было тяжело ее тянуть и до коронавируса. Расходы очень сильно росли, гонорары росли, аппетиты ваши росли. Но это нормальная история. Любой боец, который выигрывает, заслуживает получать больше за следующий бой.

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Тех денег, которые удавалось зарабатывать, не хватало даже для того, чтобы поддерживать промоушн на прежнем уровне. Это первый в России промоушн, который вышел из народа, полюбился народу. Но математика не бьется, к сожалению. Рынка нет, денег нет, инвестора нет. Вынужден сообщить вам, что проект закрывается. К сожалению, кризис и коронавирус сейчас уничтожают все», – сказал Сардаров на своем ютьюб-канале «Дневник хача».

Особенность «Битвы за хайп» – разрешение на проведение поединков бойцами из разных весовых категорий.

Сардаров – один из организаторов чемпионата по пощечинам.

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