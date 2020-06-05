Смешанные боевые искусства

«Последний раунд, серьезно? Кайф!» Гэтжи выложил запись разговора с тренерами в бою с Фергюсоном

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Джастин Гэтжи

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
19 минут назад

Следующий соперник Хабиба получает много советов в перерывах между раундами.

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи выложил запись со скрытой камеры, сделанной во время поединка против Тони Фергюсона.

В самом конце пятого раунда Гэтжи присудили победу техническим нокаутом – у Фергюсона было серьезное рассечение, после пары точных ударов от Джастина Тони почти ничего не видел и еле стоял на ногах. Победитель опубликовал видео с экшн-камеры, которая находилась у одного из членов команды бойца – в ролике можно увидеть переговоры Гэтжи с тренером и в подробностях услышать подготовку к каждому раунду.

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Перед последней пятиминуткой тренер сказал ему, что позади уже четыре раунда. «Последний раунд, серьезно? Кайф!» – обрадовался Джастин.

  • Гэтжи подерется с Хабибом Нурмагомедовым за пояс чемпиона UFC в легком весе.
  • Скорее всего, поединок пройдет осенью.

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