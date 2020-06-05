Следующий соперник Хабиба получает много советов в перерывах между раундами.

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи выложил запись со скрытой камеры, сделанной во время поединка против Тони Фергюсона.

В самом конце пятого раунда Гэтжи присудили победу техническим нокаутом – у Фергюсона было серьезное рассечение, после пары точных ударов от Джастина Тони почти ничего не видел и еле стоял на ногах. Победитель опубликовал видео с экшн-камеры, которая находилась у одного из членов команды бойца – в ролике можно увидеть переговоры Гэтжи с тренером и в подробностях услышать подготовку к каждому раунду.

Смешанные боевые искусства Владимир Соловьев показал технику бесконтактного боя – это видео напугает любого чемпиона UFC 20 ЧАСОВ НАЗАД

Инстаграм

Перед последней пятиминуткой тренер сказал ему, что позади уже четыре раунда. «Последний раунд, серьезно? Кайф!» – обрадовался Джастин.

Гэтжи подерется с Хабибом Нурмагомедовым за пояс чемпиона UFC в легком весе.

Скорее всего, поединок пройдет осенью.

Конор в шаге от реванша с Хабибом. Это стыд для UFC и лично Дэйны Уайта

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Смешанные боевые искусства Монсон: «В России полиция не вселяет такой страх, как в Америке» ДЕНЬ НАЗАД