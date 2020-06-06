Хорхе Масвидаль
Фото: Getty Images
Боец недоволен финансовой ситуацией в промоушне.
Американский боец MMA Хорхе Масвидаль обратился к президенту UFC Дэйне Уайту, заявив, что желает покинуть промоушн.
«Зачем заставлять меня драться за половину того, что я сделал в последнем бою? Только потому, что другой парень не умеет продавать бои? Не надо оправдываться пандемией. Свежие отчеты показывают, что наш рынок на самом высоком уровне. Все возвращаются на работу, а ты покупаешь остров. Хватит играть с нами и фанатами.
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Урок истории для новых фанатов, которые, возможно, только начали следить за этим прекрасным видом спорта: я 16 лет в деле, и я ни разу не отказывался ни от одного боя. Меня попросили подраться с третьим номером рейтинга в его родном городе после года простоя, и я попал в номинацию «Нокаут года».
Также был самый быстрый нокаут в UFC. Меня просили драться с тремя разными парнями, и я дал согласие. Я дрался на их территории, но ни один из них не проявлял ко мне такого неуважения, которое я чувствую сейчас. Если я не стою своих денег – отпусти меня», – написал 35-летний Масвидаль в
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- Статистика Масвидаля в MMA – 35 побед, 13 поражений.
- Хорхе отметился самым быстрым нокаутом в истории UFC (победа над Беном Аскреном) а также завоевал титул Baddest Mother Fucker (Самый опасный ублюдок) в бою против Нэйта Диаса.
- Ранее с похожим обращением к Уайту выступил лидер рейтинга UFC Джон Джонс.
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