У Аманды Нуньес и Фелиции Спенсер – право устроить главное шоу.

В ночь с 6 на 7 июня в UFC ожидаются большие бои: UFC 250 – второй флагманский ивент промоушна после локдауна и первый после махача Фергюсона и Гэтжи. Бои остаются в Лас-Вегасе, а статус главного получил женский поединок.

Все пары основного карда

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Аманда Нуньес – Фелиция Спенсер

Рафаэль Ассунсао – Коди Гарбрандт

Алджэмейн Стерлинг – Кори Сэндхаген

Нил Мегни – Тони Мартин

Эдди Вайнленд – Шон О'Мэлли

Все прелимы

Алекс Касерес – Чейс Хупер

Йен Хейниш – Джеральт Мершарт

Коди Стеменн – Брайан Келлехер

Чарльз Бёрд – Маки Питоло

Джуссимер Формига – Алекс Перез

Алонзо Менфилд – Девин Кларк

Эван Данем – Герберт Бёрнс

Главный бой

Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер заслужили главный бой. Изначально он планировался на 9 мая как соглавный (тогда бились Фергюсон и Гэтжи – у девушек не было шансов возглавить кард), но Нуньес отказалась выходить в октагон в разгар пандемии коронавируса. Теперь дамы поспорят за титул в полулегком весе – сейчас поясом владеет бразильянка.

Нуньес идет на серию из 10 побед – в последний раз она проиграла в сентябре 2014-го. Спенсер летом 2019-го уступила Крис Сайборг, которая вскоре покинула UFC, а в феврале 2020-го нокаутировала Зару Ферн дос Сантос. Разумеется, букмекеры уверены в победе Аманды – она владеет широким бойцовским арсеналом, побеждая как разного вида нокаутами, так и удушением.

На что еще обратить внимание

Одна из пар основного карда – потенциальные соперники Петра Яна, которому Дэйна Уайт пообещал титульный бой против Жозе Алдо в наилегчайшем весе. Алджэмейн Стерлинг и Кори Сэндхаген сойдутся в бою за звание претендента на пояс, а потом победитель встретится с новоиспеченным обладателем титула.

Алджэмейн Стерлинг и Кори Сэндхаген Фото: Getty Images

«Я хотел драться с Яном, хотел бить его по лицу. Я вызвал его с прошлого боя, когда его рекламировали всюду. Кори Сэндхаген круче, я его очень уважаю. Сейчас я лучший боец дивизиона, у меня есть все навыки, чтобы стать чемпионом. Ян молодец, но титульным должен быть наш бой с Сэндхагеном. Я завоюю воображаемый пояс 6 июня», – заявил Стерлинг.

Потенциально сильная афиша – Эдди Вайнленд против Шона О'Мэлли. Другими словами – обнадеживающий проспект против ветерана промоушна. Вайндленд в 2013-м бился за временный титул, а 25-летний О'Мэлли непобежден и всем видом демонстрирует себя как наследника эпатажного Конора Макгрегора. Например, на взвешивание перед UFC 250 он вышел с волосами, выкрашенными в цвета радуги.

Где смотреть

Ивент в полном объеме эксклюзивно покажет UFC TV. В России права на трансляцию есть у видеосервиса More.tv, мультимедийной платформы Wink, а также у «Ростелекома» и «Триколор ТВ».

Главный поединок начнется ориентировочно в 7:10 по московскому времени.

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