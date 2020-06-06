Смешанные боевые искусства

Уайт – о протестах в США: «Возможно, стоит отправить бойцов UFC остановить это дерьмо»

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Дэйна Уайт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 15 минут

Главе UFC понравилось, как Джон Джонс разобрался с мародерами.

Глава UFC Дэйна Уайт придумал решение проблемы вандализма в ходе американских протестов.

Недавно Джон Джонс выложил видео, на котором он отнял баллончики с краской у двух протестующих. «Видел, как Джонс прогулялся по улицам Альбукерке, отнимая баллончики у пацанов? Эти парни наложили в штаны. Возможно, стоит отправить бойцов UFC на улицы и остановить это дерьмо», – сказал Уайт в эфире подкаста Стива-О.

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  • В Америке проходят протесты из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейским. Многие отмечают отрицательные стороны – мародерство и вандализм.
  • Джонс заявил о желании разорвать контракт с UFC.

«Какого хрена вы разрушаете наши города?» Джонс остановил протестующих против расового неравенства

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