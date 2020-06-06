Главе UFC понравилось, как Джон Джонс разобрался с мародерами.

Глава UFC Дэйна Уайт придумал решение проблемы вандализма в ходе американских протестов.

Недавно Джон Джонс выложил видео, на котором он отнял баллончики с краской у двух протестующих. «Видел, как Джонс прогулялся по улицам Альбукерке, отнимая баллончики у пацанов? Эти парни наложили в штаны. Возможно, стоит отправить бойцов UFC на улицы и остановить это дерьмо», – сказал Уайт в эфире подкаста Стива-О.

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В Америке проходят протесты из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейским. Многие отмечают отрицательные стороны – мародерство и вандализм.

Джонс заявил о желании разорвать контракт с UFC.

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