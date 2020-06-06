Смешанные боевые искусства

«Все хотят больше денег». Уайт ответил Масвидалю, Хорхе уже отреагировал

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Дэйна Уайт, Хорхе Масвидаль

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
23 минут назад

В главном промоушне планеты пожар.

Глава UFC Дэйна Уайт ответил Хорхе Масвидалю, который вслед за Джоном Джонсом пожаловался на скудные выплаты и потребовал разорвать с ним контракт.

«Я думаю, что все хотят больше денег. Все хотят больше денег во всех этих видах спорта. Масвидаль говорит: «У вас достаточно денег, чтобы купить остров». Повторяю, *** [блин], миллиардный раз: я не покупал остров, окей? Мы не покупали остров. Любой, кто не хочет драться, не должен драться, в том числе Масвидаль, Джон Джонс и все остальные. И дело не в пандемии. Эти ребята являются независимыми людьми с контрактами. Это не похоже на НФЛ, где я могу заставлять вас: «Ты приходишь на тренировку и делаешь это, или получишь штраф». Эти ребята могут делать все, что хотят. Они могут говорить все, что хотят», – сказал Уайт на пресс-конференции.

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«Пожалуйста, не сравнивай нас с другими лигами. Я бы хотел, чтобы мы могли договориться о снижении выплат, как в других лигах, где игроки получают половину дохода, который они генерируют. Мы же говорим о доле примерно от 12% до, возможно, 18% дохода промоушна. Я не независимый человек с контрактом, если я не могу пойти куда-то еще и зарабатывать на жизнь. Отпусти меня и дай мне узнать, чего я стою», – оперативно отреагировал Масвидаль в твиттере.

  • Статистика Масвидаля в MMA – 35 побед, 13 поражений.
  • Хорхе отметился самым быстрым нокаутом в истории UFC (победа над Беном Аскреном) а также завоевал пояс Baddest Mother Fucker (Самый опасный ублюдок) в бою против Нэйта Диаса.

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