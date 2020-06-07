Шон О'Мэлли нокаутирует Эдди Вайнленда
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Многообещающий проспект UFC продлил беспроигрышную серию.
Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли ударно открыл основной кард UFC 250 поединком против Эдди Вайнленда.
25-летний О'Мэлли сначала продемонстрировал эффектный удар вертушкой (он, правда, не попал в соперника), а потом с правой руки угодил Вайнленду точно в челюсть. Эдди упал, рефери присудил технический нокаут.
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В интервью после боя эпатажный О'Мэлли с волосами, выкрашенными во все цвета радуги, заявил, что обладает лучшей ударной техникой в UFC.
- Шон продлил беспроигрышную серию в MMA до 12 побед – он идет без поражений.
- В UFC О'Мэлли выиграл четвертый бой.
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