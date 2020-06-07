Смешанные боевые искусства

Globo Esporte стало известно, где находится «Бойцовский остров» Дэйны Уайта

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Дэйна Уайт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 43 минут

Выбор главы UFC пал на Абу-Даби.

Стало известно, где находится «Бойцовский остров», который президент UFC Дэйна Уайт арендовал для проведения поединков.

По информции Globo Esporte, это один из 200 островов Абу-Даби. Уайт сделал такой выбор, потому что карантин в ОАЭ не такой жесткий, как в США и других странах. Прибывающие в страну обязаны пройти тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов анализа.

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  • Скорее всего, первый турнир на «Бойцовском острове» состоится 27 июня.
  • Пока все турниры UFC после локдауна проводятся в США.

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