Дэйна Уайт
Фото: Getty Images
Выбор главы UFC пал на Абу-Даби.
Стало известно, где находится «Бойцовский остров», который президент UFC Дэйна Уайт арендовал для проведения поединков.
По информции Globo Esporte, это один из 200 островов Абу-Даби. Уайт сделал такой выбор, потому что карантин в ОАЭ не такой жесткий, как в США и других странах. Прибывающие в страну обязаны пройти тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов анализа.
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- Скорее всего, первый турнир на «Бойцовском острове» состоится 27 июня.
- Пока все турниры UFC после локдауна проводятся в США.
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