Алджэмейн Стерлинг задушил Кори Сэндсхагена
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Российский боец достойно поздравил победителя.
Алджэмейн Стерлинг и Кори Сэндхаген в бою основного карда на UFC 250 выявили возможного соперника Петра Яна и претендента на титульный поединок.
Бой развивался стремительно: на первой минуте Сэндхаген оказался в удушающем захвате соперника, но сумел освободиться. Стерлинг продолжил быть активным, и после следующего удушающего рефери прекратил бой.
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«Поздравляю Стерлинга с потрясающим выступлением на UFC 250», – отреагировал Петр Ян.
Радостный победитель сразу бросил Яну вызов. «Это был крупнейший бой в моей жизни. Петр Ян, тебе лучше выиграть свой. Я иду за твоей задницей», – цитирует Стерлинга MMA Junkie.
- Ян подерется за пояс в наилегчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо, дата поединка пока не назначена.
- Стерлинг продлил победную серию до пяти боев.
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