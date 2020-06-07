Российский боец достойно поздравил победителя.

Алджэмейн Стерлинг и Кори Сэндхаген в бою основного карда на UFC 250 выявили возможного соперника Петра Яна и претендента на титульный поединок.

Бой развивался стремительно: на первой минуте Сэндхаген оказался в удушающем захвате соперника, но сумел освободиться. Стерлинг продолжил быть активным, и после следующего удушающего рефери прекратил бой.

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«Поздравляю Стерлинга с потрясающим выступлением на UFC 250», – отреагировал Петр Ян.

Радостный победитель сразу бросил Яну вызов. «Это был крупнейший бой в моей жизни. Петр Ян, тебе лучше выиграть свой. Я иду за твоей задницей», – цитирует Стерлинга MMA Junkie.

Ян подерется за пояс в наилегчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо, дата поединка пока не назначена.

Стерлинг продлил победную серию до пяти боев.

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