Сенсации в титульном поединке не произошло.

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 250, на котором бразильянка Аманда Нуньес проводила защиту титула в полулегком весе.

Нуньес победила канадку Фелицию Спенсер единогласным решением судей. Она нанесла 124 удара, 90 из которых попали сопернице в голову. Аманда продлила победную серию до 11 боев и стала первым бойцом UFC среди обоих полов, который завоевал титулы в двух категориях и успешно защитил оба.

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После победы Нуньес подошла к Спенсер и разрешила ей подержать свой пояс.

В соглавном поединке сошлись американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао. В октагоне доминировал Гарбрандт, но в один момент соперник прижал его к клетке. Коди не растерялся и эффектным ударом с правой руки вырубил Ассунсао.

Статистика Нуньес – 20 побед и четыре поражения.

У Гарбрандта 12 побед и три поражения.

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