Конор Макгрегор
Фото: Getty Images
А вдруг в этот раз взаправду?
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор снова объявил об уходе из смешанных единоборств.
«Привет, ребята! Я решил закончить с боями. Спасибо всем за отличные воспоминания, это был отличный опыт. Публикую фото с мамой из Лас-Вегаса после завоевания одного из моих титулов. Выбери дом мечты, я люблю тебя! Все, что захочешь – твое», – написал 31-летний Конор.
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- Ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры и оба раза возвращался в октагон.
- Статистика бойца в MMA – 22 победы и четыре поражения.
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