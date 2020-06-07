Смешанные боевые искусства

Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

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Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 44 минут

А вдруг в этот раз взаправду?

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор снова объявил об уходе из смешанных единоборств.

«Привет, ребята! Я решил закончить с боями. Спасибо всем за отличные воспоминания, это был отличный опыт. Публикую фото с мамой из Лас-Вегаса после завоевания одного из моих титулов. Выбери дом мечты, я люблю тебя! Все, что захочешь – твое», – написал 31-летний Конор.

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  • Ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры и оба раза возвращался в октагон.
  • Статистика бойца в MMA – 22 победы и четыре поражения.

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