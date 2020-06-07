Вспомнили все уходы Конора. В первый раз его хватило на 2 дня, во второй – более чем на неделю

У Конора Макгрегора есть одно незатейливое хобби: весной или ранним летом на него накатывает, и он объявляет в твиттере о завершении карьеры. Это случалось в апреле 2016 года и в марте 2019-го. И наконец свежий случай с пылу с жару – 7 июня 2020-го.

Конор снова написал, что уходит, перетянув внимание от UFC 250, где Аманда Нуньес защитила титул, а мужчины показали несколько сочных нокаутов. «Привет, ребята! Я решил закончить с боями. Спасибо всем за отличные воспоминания, это был отличный опыт», – твитнул ирландец. И если даже в прошлом году ему можно было поверить, сейчас ситуация выглядит как фарс.

Смешанные боевые искусства Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры 2 ЧАСОВ НАЗАД

Первый уход

«Я решил закончить молодым. Спасибо за все, еще увидимся», – написал Макгрегор 19 апреля 2016 года через месяц с небольшим после поражения от Нэйта Диаса. Несмотря на проигрыш, рвать волосы от досады повода не наблюдалось: Конору было 27, он готовился к реваншу против Диаса и владел чемпионским титулом в полулегком весе.

Принципиального Макгрегора хватило на два дня: 21 апреля он пояснил, что уходить из боев не собирается, а просто просит не отвлекать его от тренировок. 25-го добавил, что возвращается, и на турнире UFC 200 готов драться с Диасом. Правда, реванш в итоге перенесли на UFC 202, и Конор отомстил Нэйту – возможно, его «уход» был задуман именно ради отсрочки и более качественной подготовки к бою.

Нэйт Диас, Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Еще одна вероятная причина – манипулятивное требование у боссов UFC особого отношения. Макгрегор считал, что он неплохо продвигает промоушн и тем самым заслужил полную свободу действий. Конор вернулся, взял титул в легком весе в бою с Эдди Альваресом, а потом напоролся на Хабиба.

Второй уход

«Ребята, привет, у меня быстрое объявление. Я закончил с ММА, желаю всем моим бывшим коллегам успехов. Теперь я на пенсии. С меня всем Пина колада!» – это бодрое заявление Конора датировано 26 марта 2019-го. Любители MMA помнили предыдущий спектакль с уходом и видели параллели – Макгрегор снова проиграл принципиальный бой, причем сокрушительно.

Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор, UFC 229 Фото: Getty Images

Но были и отличия. Конор лишился титула, почти полгода сидел без анонсированных поединков из-за дисквалификации за драку и привлекал к себе внимание трештоком, а не делом. Фейковым заявлением об уходе Макгрегор дал сигнал Дэйне Уайту, который слишком увлекся организацией других боев и забыл про павшую звезду промоушна.

В этот раз Макгрегор пробыл на пенсии чуть дольше – до 4 апреля. Несмотря на подпорченную статистику, он по-прежнему делал кассу: Уайт прислушался и начал операцию по камбэку Ноториуса в UFC. Ирландец заявил, что возвращается в октагон, но даже релиза следующего боя пришлось ждать до ноября – Уайт подобрал в соперники Конору почетного ветерана Дональда Серроне. В январе он легко расправился с Ковбоем, а потом коронавирус поменял планы на замаячивший реванш с Хабибом – у Нурмагомедова сорвался «полуфинал» с Фергюсоном, а следовательно, Макгрегор остался без Гэтжи, победа над которым могла вывести его на Орла.

Третий уход

Уайт заявил, что Конор встретится с Хабибом, если тот победит Гэтжи, но глава UFC говорит много и слишком часто себе противоречит. Прямой выход потерявшего былой лоск Макгрегора на действующего чемпиона промоушна, который провел защиту титула, выглядит аляповато и несправедливо по отношению и к Нурмагомедову, и к Тони Фергюсону. Возможно, теперь Конор шантажирует Дэйну, чтобы тот не отказался от слов и выдал ему победителя боя Орла с Хайлайтом.

Завершение карьеры в твиттере – не та опция, которой воспользовался бы спортсмен уровня Макгрегора. Если бы Конор действительно решил уйти, он созвал бы большую пресс-конференцию (а то и не одну), лишний раз прорекламировал виски Proper 12 и оставил пару колкостей в адрес бывших коллег. У Ноториуса не безупречная репутация, но он заслужил шанс провести прощальный ивент и проститься с MMA перед десятками тысяч фанатов.

Но в голову Макгрегора влезть нереально – возможно, в этот раз он действительно не блефует. Тогда он снова всех удивит, но пока кажется, что через неделю-две Конор твитнет, что возвращается.

Опрос Веришь Конору? Да, точно уходит Не уверен, это же Конор Скоро вернется

Конор в шаге от реванша с Хабибом. Это стыд для UFC и лично Дэйны Уайта

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Смешанные боевые искусства Уайт подтвердил, что победитель боя Хабиб – Гэтжи подерется с Макгрегором 01/06/2020 В 13:03