Смешанные боевые искусства

«Непростой соперник с нестандартной техникой». Забит прокомментировал спарринг с горным козлом

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Забит Магомедшарипов

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через минута

Новое слово в смешанных единоборствах.

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов прокомментировал видео спарринга с горным козлом, которое показал несколько недель назад.

«Непростой соперник c нестандартной техникой. Некоторые моменты остались за кадром, будем считать – победила дружба», – приводит слова 29-летнего Забита «Спорт-Экспресс».

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В инстаграме он сопроводил публикацию словами, что в период локдауна рад любому сопернику, а тур чуть не испортил ему рекорд.

  • В UFC Магомедшарипов провел шесть боев без поражений.
  • Статистика бойца в MMA – 18 побед и одно поражение.

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