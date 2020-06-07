Забит Магомедшарипов
Фото: Instagram
Новое слово в смешанных единоборствах.
Российский боец UFC Забит Магомедшарипов прокомментировал видео спарринга с горным козлом, которое показал несколько недель назад.
«Непростой соперник c нестандартной техникой. Некоторые моменты остались за кадром, будем считать – победила дружба», – приводит слова 29-летнего Забита «Спорт-Экспресс».
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В инстаграме он сопроводил публикацию словами, что в период локдауна рад любому сопернику, а тур чуть не испортил ему рекорд.
- В UFC Магомедшарипов провел шесть боев без поражений.
- Статистика бойца в MMA – 18 побед и одно поражение.
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