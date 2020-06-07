Новое слово в смешанных единоборствах.

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов прокомментировал видео спарринга с горным козлом, которое показал несколько недель назад.

«Непростой соперник c нестандартной техникой. Некоторые моменты остались за кадром, будем считать – победила дружба», – приводит слова 29-летнего Забита «Спорт-Экспресс».

Смешанные боевые искусства «Полтора месяца этого не видел». Забит пришел на пресс-конференцию с шоколадом и газировкой 10/11/2019 В 10:05

В инстаграме он сопроводил публикацию словами, что в период локдауна рад любому сопернику, а тур чуть не испортил ему рекорд.

В UFC Магомедшарипов провел шесть боев без поражений.

Статистика бойца в MMA – 18 побед и одно поражение.

Другие необычные спарринги:

Винтажное видео: молодой Тайсон дерется с тигром

«Со старым другом». Хабиб опять поборолся с медведем

Боец ММА Новоселов поборол огромного медведя. Как тебе такое, Хабиб?

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Смешанные боевые искусства Макгрегор снова шантажирует Уайта. Он требует реванша с Хабибом и скоро вернется 3 ЧАСОВ НАЗАД