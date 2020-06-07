Смешанные боевые искусства

Тактаров – о том, что Конор завершил карьеру: «Если он не соврал, то я буду счастлив»

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Олег Тактаров

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 7 минут

Бывший российский боец не испытывает к ирландцу сильной симпатии.

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал заявление ирландца Конора Макгрегора о завершении карьеры.

«Очередное решение Конора о завершении карьеры? Могу сказать так, если он не соврал, то я буду счастлив», – приводит слова Тактарова Sport24.

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  • За последние четыре года Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры и оба раза возвращался в октагон.
  • Статистика бойца в смешанных единоборствах – 22 победы и четыре поражения.
  • Ожидалось, что ирландец сразится с победителем боя Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи.

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