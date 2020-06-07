Бывший российский боец не испытывает к ирландцу сильной симпатии.

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал заявление ирландца Конора Макгрегора о завершении карьеры.

«Очередное решение Конора о завершении карьеры? Могу сказать так, если он не соврал, то я буду счастлив», – приводит слова Тактарова Sport24.

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За последние четыре года Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры и оба раза возвращался в октагон.

Статистика бойца в смешанных единоборствах – 22 победы и четыре поражения.

Ожидалось, что ирландец сразится с победителем боя Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи.

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Смешанные боевые искусства Конор в шаге от реванша с Хабибом. Это стыд для UFC и лично Дэйны Уайта 02/06/2020 В 08:30