Олег Тактаров
Фото: Instagram
Бывший российский боец не испытывает к ирландцу сильной симпатии.
Бывший чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал заявление ирландца Конора Макгрегора о завершении карьеры.
«Очередное решение Конора о завершении карьеры? Могу сказать так, если он не соврал, то я буду счастлив», – приводит слова Тактарова Sport24.
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- За последние четыре года Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры и оба раза возвращался в октагон.
- Статистика бойца в смешанных единоборствах – 22 победы и четыре поражения.
- Ожидалось, что ирландец сразится с победителем боя Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи.
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