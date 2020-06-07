Смешанные боевые искусства

Макгрегор: «Просто перестал получать удовольствие от ММА»

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Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 29 минут

Интересно, ирландец читал притчу о мальчике и волках?

Ирландец Конор Макгрегор объяснил свое решение завершить карьеру в MMA.

«Просто перестал получать удовольствие. Вся эта суета вокруг, и при этом ничего не происходит. Смотрю на возможные варианты для боя, и на данный момент нет ничего подходящего. Ничего, что бы меня взволновало.

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Пытался найти что-то интересное. Появился вариант с Андерсоном Силвой, и я зажегся. Но все стали говорить, что Силва уже стар, что он не на пике. Подумал, что за чертовщина, он величайший боец в истории. Но потом понял: когда выиграю у него, все будут говорить, что он стар и его звездный час позади. Мне просто все немного надоело. Смотрю бои и не получаю удовольствия. Не знаю, связано ли это с тем, что на трибунах нет зрителей. Но я больше не чувствую искры», – цитирует Конора MMA Junkie.

  • За последние четыре года Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры и оба раза возвращался в октагон.
  • Статистика бойца в смешанных единоборствах – 22 победы и четыре поражения.

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