Конор Макгрегор
Фото: Getty Images
Странная версия, ведь это Джастин, а не Тони.
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор, объявивший о завершении карьеры, считает, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи сорвется.
«Почему UFC подвинул бой Хабиб – Гэтжи на сентябрь? Вы же знаете, что произойдет в сентябре. Что-то случится, и боя не будет. Я изложил свой план развития событий, но промоушн пошел против. Они демонстрируют силу, противятся и не дают этому случиться. А мы просто должны были драться с Джастином за временный титул», – цитирует 31-летнего Макгрегора ESPN.
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- Гэтжи вышел на Хабиба, победив Тони Фергюсона.
- Поединок Хабиба с Фергюсоном сорвался из-за пандемии коронавируса.
- За последние четыре года Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры и оба раза возвращался в октагон.
Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры
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