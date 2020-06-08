Смешанные боевые искусства

«Что-то случится, и боя не будет». Макгрегор уверен, что поединок Хабиб – Гэтжи сорвется

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Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
22 минут назад

Странная версия, ведь это Джастин, а не Тони.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор, объявивший о завершении карьеры, считает, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи сорвется.

«Почему UFC подвинул бой Хабиб – Гэтжи на сентябрь? Вы же знаете, что произойдет в сентябре. Что-то случится, и боя не будет. Я изложил свой план развития событий, но промоушн пошел против. Они демонстрируют силу, противятся и не дают этому случиться. А мы просто должны были драться с Джастином за временный титул», – цитирует 31-летнего Макгрегора ESPN.

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  • Гэтжи вышел на Хабиба, победив Тони Фергюсона.
  • Поединок Хабиба с Фергюсоном сорвался из-за пандемии коронавируса.
  • За последние четыре года Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры и оба раза возвращался в октагон.

Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

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